«Ehitustööde käigus on olnud probleeme klombitud munakividest tehtud sillutise tasasusega, samuti ei täitnud eritellimusel valmivate tänavavalgustite allhankija oma esialgseid lubadusi,» rääkis Võru linnavalitsuse linnamajanduse osakonna juhataja Raiko Palm. «Tänaseks on need probleemid lahendatud ning ehitustööd graafikus. Keskväljak peaks valmima tähtaegselt mai lõpuks.»