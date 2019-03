Indrek Sarapuu: kuula kohaliku rahva häält

Olen seal isegi käinud ja mu väiksed tütred hõiskavad alati, kui mind saadet vaatamas näevad, et «meie issi on ka seal koosolekul käinud».

Saates keerles jutt paljude asjade ümber. Minu kõrva aga kriipis väide, et Eestis võitis valimised Reformierakond ja Lõuna-Eestis ehk valimisringkonnas number 11 aga hoopiski EKRE. Ma ei taha sellega kuidagi nõustuda. Ma ei tahaks nõus olla isegi sellega, et möödunud valimistel keegi üldse võitis, sest mitte ükski partei ei saanud ju valijate häälte enamust – 51 protsenti häältest.

Lõuna-Eestis sai Reformierakond 10 029, Isamaa 4153, sotsid 5034, Keskerakond 9167 häält ja see nii-öelda kohalik liider EKRE 10 644 häält. Kust tuleb arvamine, et oleme siin ekrestunud ääremaa, kus tegeletakse peamiselt sellega, et käiakse Lätis alkoholi ja riideid ostmas ning üldjuhul vihatakse kõike, mis vähegi tähendab liberaalsust?

Ei, meil on arvamusi seinast seina. Kahju on aga avaliku elu maastikul olulise telesaate puhul sellest, et meie kodukanti pääsevad kõneisikutena esindama siinse paikkonnaga nõrgalt seotud isikud või need, kes teleekraanil juba korduvalt esinenud. Väga harva võib üleriigilises meedias näha pildil arutamas ja analüüsimas kohalikke ajakirjanikke, kes päevast päeva lõunaeestlaste eluolu lähedalt näevad. Nii vupsavad sisse oletuslikud kujutluspildid meie arvamustest, mis põhinevad enamasti esitaja kõhutundel.