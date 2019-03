Apteekides valmistutakse puukentsefaliidi vastu vaktsineerima

Eesti apteekide ühenduse juhatuse liige Timo Danilov kinnitas, et ettevalmistused koos partneritega juba käivad. «Loodame saada viimased kinnitused riigiametitelt, et inimestel oleks juba sel kevadel võimalik end apteekides vaktsineerida.»

Kuna gripi vastu kaitsesüstimise aktsiooni võib pidada edukaks, usub Danilov, et puukentsefaliidivaktsiini ootab samuti hea vastuvõtt. «Tuleb minna inimesele lähemale ja muuta vaktsineerimine mugavamaks. Inimesed, kes on end ja oma lähedasi lasknud juba puukentsefaliidi vastu kaitsesüstida, väärivad kindlasti kiitust, aga võimalus olla vaktsineeritud peab olema senisest siiski kättesaadavam.»

Apteegiruumides korraldatav kaitsesüstimine pakub traditsiooniliste vaktsineerimiskohtade kõrval hõlpsa lisavõimaluse tervist kaitsta. Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) järgi asub Eesti piirkonnas, kus tuleks puukentsefaliidi vastu vaktsineerida kogu elanikkond. Paljudes raportites on Balti riigid toodud välja kui kõrge puukentsefaliidiriskiga regioon. Haiguste ennetamise ja tõrje Euroopa keskus (ECDC) on välja toonud, et leebuvate ilmastikuolude tõttu on puukide arvukus järsult suurenema hakanud kogu Euroopas ning seetõttu tuleks inimestel oma tervise hoidmisele rohkem tähelepanu pöörata.