Nädalavahetus tõi neli kulupõlengut

30. märtsil kella 13.02 ajal põles Põlva vallas Koorvere külas hektar kulu, mille päästjad kohalike elanike abiga kustutasid. Selgus, et hommikul olid krunti hooldanud inimesed lõket põletanud, korraks ära läinud ning kustutamata lõkke järelevalveta jätnud.

Korralikult piiramata lõkkeasemelt levis tuli ümbrusele. Õnneks oli krunt hooldatud, hein varem niidetud ja tule levik oli seetõttu aeglane. Tänu sellele ei jõudnud süttida ka alale ladustatud puuhunnikud. Päästjad juhivad tähelepanu, et lõkkease tuleb ümbritseda mittesüttiva pinnase või kividega, lõket tuleb valvata ja hoida käepärast esmased kustutusvahendid, et tuli lõkkeasemelt välja ei leviks. Enne lahkumist tuleb veenduda, et lõke oleks kustunud või lõkkease veega üle valada või pinnasega katta.