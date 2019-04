Tühikõnede tegija peab veetma kuu kartsas

Ühel veebruarikuisel pealelõunal sai häirekeskus segase kõne, kui joobetunnustega mees teatas, et on kukkumise tagajärjel viga saanud ning vajab abi. Lisaks kirjeldas joobnud mehehääl telefonitoru otsas, kuis tema ja ta venna vahel on puhkenud äge erimeelsus, mida nugadega vehkides klattida püütakse. Ajal, mil operatiivteenistused infot kontrollima sõitsid, jõudis segast juttu ajanud mees häirekeskusele üle viie korra helistada ning iga kord uut lugu vesta.

Kagu politseijaoskonna vanemkomissar Kaimar Karm nentis, et mõneks ajaks üldsusest eemaldatud mees on kohalikele politseinikele ammune tuttav.

«Viimase kahe aasta jooksul on mees korduvalt tühikõnedega häirekeskust pommitanud ning operatiivteenistusi valeväljakutsetele sõidutanud. Talle on varasemate rikkumiste eest määratud nii rahalisi karistusi kui ka lühiajalisi viibimisi kinnipidamisasutuses. Paraku pole need aga noorele mehele oodatud mõju avaldanud, mistõttu taotlesime nüüd tema isoleerimist ühiskonnast pikemaks ajaks. Ehk on pea kuupikkune eraldatus piisav aeg mõistmaks, milline käitumine on ühiskonnas aktsepteeritav ja milline mitte,» vahendas vanemkomissar.