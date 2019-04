Võrus jagati näpunäiteid kultuuripealinnaks pürgimiseks

Loeng-arutelus otsiti vastuseid reale küsimustele. Kuidas Tartu 2024 protsessi abil tõsta Lõuna-Eesti nähtavust Eestis ja Euroopas? Kuidas käivitada kohalikke kogukondi kultuurist kantud muutustele? Kuidas maksimaalselt tutvustada Lõuna-Eesti eripära siia jõudvatele kultuuripealinna külalistele? Mida on Tartul ja Lõuna-Eestil õppida LF2018 protsessi edukast kogemusest kogukondade kaasamisel, inimeste kultuurihuvi tõstmisel ja rahvusvahelisel koostööl?

«Tehke kõik selleks, et suurem osa lõunaeestlasi sooviks olla kultuuripealinnas osaline, et nad saaks tunda uhkust oma kodukoha üle,» andis Jonkman kultuurikorraldajatele nõu. «Näidake koos kogu maailmale, kui ilusas kohas te elate, kui huvitav on siinne ajalugu ja kogu piirkond.»