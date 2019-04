Valgas löödi pubi ees mees teadvusetuks

Meedikud viisid raskelt viga saanud mehe haiglaravile. Politsei pidas kuriteos kahtlustatavatena kinni 22- ja 24-aastase mehe. Juhtunu täpsemad üksikasjad on väljaselgitamisel.

Tartu maakohus võttis täna Lõuna ringkonnaprokuratuuri abiprokuröri Valdo Gerassimovi taotlusel 24-aastase kuriteos kahtlustatava vahi alla. «Esialgsetel andmetel ei olnud kannatanu ja teda löönud mehed omavahel tuttavad ning olid pubis erinevate seltskondadega alkoholi tarvitamas. Öösel pärast kella kolme tekkis pubi lähistel nende vahel tüli, mis päädis sellega, et kaks meest lõid kannatanut rusikate ning jalgadega. Kiirabi toimetas kannatanu haiglasse, kus ta on praegugi,» ütles Gerassimov.

Mõlemad lööjad peeti 48 tunniks kuriteos kahtlustatavatena kinni. Üht kahtlustatavat on varem kriminaalkorras karistatud ja talle oli lisakaristusena kohaldatud alkoholitarvitamise keeldu, sest tema käitumine on alkoholi mõju all ettearvamatu. «Kuivõrd ta keelule vaatamata tarvitas alkoholi ja pani katseajal toime raske isikuvastase kuriteo, võib ta vabaduses viibides jätkata kuritegude toimepanemist. Selle hinnanguga nõustus ka kohus ja võttis kahtlustatava esialgu kuni kaheks kuuks vahi alla,» ütles prokurör.