Otepääle koguneb ligi 800 sportlast üle maailma

Vähem kui kuu aja pärast alguse saav 18. koolinoorte orienteerumise MM toob Eestisse ligikaudu 800 noort 23 riigist üle maailma. Selgitatakse välja nii tavaraja, lühiraja kui ka võistkondliku teatevõistluse parimad noored orienteerujad.

Võistlus toimub 29. aprillist 5. maini Otepääl. Võistluskeskus on Tehvandi staadion, kus kõikidel pealtvaatajatel võimalik oma silmaga suurvõistlust näha ja omadele kaasa elada. Maailmatasemel koolinoortest orienteerujaid võtab Otepääl vastu 50 Eesti noort vanuses 15–18 eluaastat, kes eakaaslastega võistlustulle asuvad.

Lisaks kolmele ametlikule võistluspäevale toimub 2. mail Tartus Ahhaa keskuses kultuuripäev, mis kulmineerub 23. riigi rahvuste õhtuga Eesti Maaülikooli spordihoones.

Kogu eestvedamist juhib ja veab Eesti Koolispordi Liit koos Lõuna-Eesti orienteerumisklubidega.

Koolispordi liidu presidendi Lauri Luige sõnul on sellise suurvõistluse Eestisse toomine ühelt poolt auasi, aga teisalt suurepärane võimalus tutvustada maailmale meie kodumaad, anda meie noortele võimalus end teiste sportlastega üle maailma proovile panna ning loomulikult edendada majandust.

«Eesti Koolispordi Liit on Rahvusvahelise Koolispordi Föderatsiooni (ISF) oluline partner, mistõttu on see meile juba viies kord koolinoorte maailmameistrivõistlusi korraldada. Meil on suurepäraste kogemustega meeskond, sealhulgas väga asjalikud vabatahtlikud, tänu kellele on sellise suurürituse korraldamine üldse võimalik. Ükski sellisel tasemel võistlus ei saaks toimuda ilma toetajate abita,» ütles Luik.

Projektijuht Mattias Metsaru loodab, et noored saavad ühe tõeliselt erakordse orienteerumiselamuse ning päris mitu uut orienteerumissõpra üle kogu maailma. «Oleme põnevil, et Rahvusvaheline Koolispordi Föderatsioon on andnud meile võimaluse korraldada koolinoorte orienteerumise MMi ning läbi selle inspireerida Eesti noori tegelema spordiga kõrgel tasemel. Tehvandi spordikeskus Otepää kuplite vahel saab olema nädalasele suurüritusele täiuslik kodu.»

Täna andis koolinoorte orienteerumise MMi suurtoetaja Topauto projektijuhile Mattias Metsarule kuuks ajaks kasutada ka tuliuue Suzuki Vitara. See on üks neljast autost, mille Topauto korraldajatele kuuks ajaks on usaldanud.

Eesti Koolispordi Liit on korraldanud Eestis juba neli maailmameistrivõistlust: orienteerumises (1995), kergejõustikus (2009), murdmaasuusatamises (2014) ning 3x3 korvpallis (2016).