Politseinikud on sõidukijuhtide pärast mures

Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse juhi Hannes Kullamäe sõnul on õnnetuste ühiseks jooneks tähelepanematus. Tema sõnul näitab politsei tööpraktika, et enim raskeid liiklusõnnetusi juhtub suvekuudel ning soosivates tee-ja ilmaoludes. "Ilus ilm vähendab juhi ohutunnet, kaob valvsus ja tõusevad kiirused. Head inimesed, ärgem laskem tähelepanematusel rikkuda enda ja kaasliiklejate algavat kevadet. Ilus ilm on nautimiseks, mitte kiirustamiseks," märkis Kullamäe.