Põlvamaa arenduskeskus korraldas Tallinnas ühisturundusürituse

Ettevõtjatel mugavus­tsoonis olla ei lastud. Klienti tuli püüda ja seda teha oli palju raskem kui tavalistel laatadel. Suhelda tuli mitmes keeles. Kogenud müüjad olid juba hinnasiltidele kolmes keeles info peale trükkinud. «Lõuna-Eesti ettevõtjatele oli see väga hea kogemus. Tegemist ei olnud ainult müügiüritusega, vaid just ühise ettevõtjate ja maakonna turundamisega,» ütles ettevõtluskonsultant Diana Plakso.

Ettevõtjad kasutasid vabu hetki omavaheliseks suhtluseks ja koostöö plaanimiseks. Osalejad õppisid oma lauanaabreid tundma ja mõnigi sai müügipartneri. Üksteisele anti puhkepause ja õpiti ka naabri toodete koostisosad ja tootmisprotsesside kirjeldused selgeks. Prooviti ka üksteise tooteid müüa, näiteks olid ostjad altid ostma linaõli just koos küüslaugutoodetega. Kahe ettevõtja vahel tekkis juba uue toote idee, mitu ettevõtjat aga alustas koostööd toorme ja pakendamise osas.

Kolme päeva sisse mahtusid ka muusikalised etteasted Henrik Hinrikuselt ja Jalmar Vabarna soolokontsert. Intsikurmu festivali meeskond, kellel on T1 keskuses kontor, aitas kontserdikorraldusega.

«Vabarna tegi kogu kontserdi ajal Põlvamaale korralikku reklaami, kiitis nii loodust kui ka tooteid ja lisas, et Põlvamaal petta ei saa! Muusik kinkis vaheloosi võitjale ka enda vinüülplaadi. Võitja oli juhtumisi Jalmari suur fänn,» rääkis projektijuht Kaisa Tammoja.

T1 Mall of Tallinna turundustöötaja Triin Merisaar sõnas, et vahva Põlvamaad tutvustav laat tõi majja elevust. «Üritus oli hästi planeeritud, kiidusõnad tegijatele!»

«Osa ettevõtjaid küsis uksel lehvitades, millal jälle Tallinnasse tulla saaks. Üks idee novembriks juba on ja valitud keskusega on juba suheldud. Nemad on meid valmis vastu võtma, kui ettevõtjad tahavad ennast uuesti proovile panna» ütles projektijuht Kristel Koddala.