Sookure kaeblik «kruuk» lõhestab varakevadise vaikuse, kuid siis jääb temagi vait ja kuulda on vaid vee tasast pladinat. Rada on toonud kõndijad sooserva, kus tähelepanu koondub kummikuninadele, et säilitada tasakaal – üle petlikult vetruva pinnase viib vaid kitsas piirivalvurite laudtee ja seegi on kohati pehkinud.