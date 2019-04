Homme näeb politseid tavalisest rohkem

"Rohkem kui pooltes teadetes märgiti, et probleem on pidev, samuti hommikust ja õhtust tipptundi. Öise aja tõi välja vähem kui viis protsenti teadetest. Maakondade lõikes laekus kõige vähem teateid saartelt," ütles ta.

"Loodan, et autojuhid peavad meie kõigi turvalisuse nimel piirkiirusest kinni ka kõigil järgnevatel päevadel. Lubatud kiiruse ületamine on endiselt kõige levinud liiklusrikkumine, samas kaasnevad just suurel kiirusel toimunud liiklusõnnetustega kõige traagilisemad tagajärjed," ütles Loigo.