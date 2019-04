Euroopa kultuuripealinnaks 2024 kogukonna toel

Ka Friisimaal võttis kogukonnas Euroopa kultuuripealinna ideest kinnivõtmine aega. Friislane on sarnaselt eestlasele perfektsionist. Tahab, et asjad ikka kindlasti välja tuleksid. Euroopa kultuuripealinn tundus neilegi tiitli võitmise aastal kauge. Viie aasta peale ette mõelda pole alati ju harjumuspärane. Ent mida lähemale jõudis kultuuripealinna aasta, seda aktiivsemaks muutsid friislased.

See, mida tegid friislased ideede kogumiseks, on pooleli juba meil ka Lõuna-Eestis. Aruteluõhtud Põlva maakonna inimestega Räpinas ja Võru maakonna inimestega Suure Muna kohvikus on märtsis juba ära olnud, aga arutelud Tartumaa rahvaga Alatskivil ja Valgamaa inimestega Valgas on aprilli alguses veel ees. Nagu Friismaalgi – hea toit ja tore seltskond panid vähemalt Haanjas ja Räpinas kokkutulnutel mõtte lendama ja kultuuripealinna meeskond on saanud juurde juba täitsa mitu head ideed.