Lähipäevil öistest miinuskraadidest ei pääse

Reede öösel on vähese või vahelduva pilvisusega kuiv ilm. Puhub lõuna- ja kagutuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -3 kuni +3 kraadi. Päeval on vähese või vahelduva pilvisusega kuiv ilm. Puhub kagu- ja idatuul 3-9 m/s. Sooja on 8-12, rannikul kohati 5 kraadi.

Laupäeva öösel on selge või vähese pilvisusega kuiv ilm. Puhub idakaare tuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -4 kuni +1 kraadi, saartel on kuni 3 kraadi sooja. Päeval on päikesepaisteline ilm. Puhub idakaare tuul 2-8 m/s. Sooja on 8-12, rannikul kohati 5° kraadi.