Otepää vallavalitsuses asus tööle uus finantsjuht

Kadri Vaks on küll sündinud Tallinnas, kuid viimased paarkümmend aastat on ta elanud Otepää vallas. Kadri lõpetas 2009. aastal Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli finantsarvestuse erialal. Enne finantsjuhi ametikohale asumist töötas Kadri Vaks Otepää vallavalitsuses raamatupidajana. Varasemalt on ta töötanud Sangaste vallavalitsuses ja MTÜ Valgamaa Partnerluskogus.