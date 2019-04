VIDEOLUGU: Nursipalus käib aegade suurim lahinguõppus

«See on tõsi, et harjutusvälja varasem suurus ei võimaldanud siin rühmaga laskmisi üldse teha, aga täna on see juba võimalik,» kinnitas Põder. «Pataljoni jaoks on see eelkõige aja ja ressursi kokkuhoid. Kui me saame oma rühmad lahinglaskmistest läbi jooksutada piltlikult öeldes kodu kõrval, siis võidame nii ajateenija kui tegevväelase aega.»