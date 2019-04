Põlva Serviti võitis vaheturniiri

Musting jätkas: "Treenerina on vastuoluline tunne. Võita oli hea ja oluline on, et saime järgmisteks mängudeks koduväljaku eelise, kuid täna ei leidnud head mängijate rotatsiooni ja mäng ei laabunud. Kuigi mäng oli ootamatu stsenaariumiga, ei olnud mängu iseloom selline, et 7 meetri karistusviskeid (kokku 12, Servitil 3) ja 2-minutlisi eemaldamisi (kokku 9, Servitil 5) nii palju pidi olema."