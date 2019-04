Otsib pesapaika? Rähn toksis haigla seina sisse augu

Rähn toksis Valga haigla seina augu. FOTO: Anastassia Org

Oru sõnul on see esimene kord, kui ta haigla kallal säärast tegevust märkab. Kas peale hea tuju tekitamise selline käitumine haigla personali vara lõhkumise tõttu ka murelikuks teeb, on Oru sõnul vara öelda. «Hetke seisuga me ei oska seda varakahju hinnata. Kindlasti tuleb üle vaadata, aga praegu saame ainult tõestust sellele, et haigla on nii loodussõbralik kui olla võib, kui siia tullakse isegi pesa tegema.»

Foto põhjal võib kahtlustada, et tegu on suur-kirjurähniga. Riho Kinks Eesti Ornitoloogiaühingust on öelnud, et maju lõhkuma kipuvad kaks meie aladel elutsevad rähniliiki: suur-kirjurähn ja musträhn. Hoonete toksimist esineb üksnes hilissügisel, ütles Kinks kommenteerides juhtumit 2013. aastal Tartus, kui rähnipaar end kortermaja seina sisse külmade ilmadega ööbima sättis.

«Kes sinna rähni pähe näeb. Mul ei tule tõesti meelde, et kevadel oleks selliseid teateid tulnud. Võib-olla on natuke koputada saanud rähn, kes otsib endale sinna pesakohta. Ma ei ole muidugi kuulnud, et nad kunagi oleks pesitsenud sellises kohas. Nad ikkagi teevad lihtsalt augu ja kasutavad seda ööbimisõõnsusena.»

Kinks tunnistas, et sellise juhtumi puhul väga lihtsat lahendust ei ole. Lindu võib proovida järjekindlalt minema peletada või tuules lehvivaid esemeid seinale riputada, näiteks võib Kinksi sõnul proovida sinna helkuri riputamist või ka röövlinnu silueti kinnitamist.

Kinksile meenus siiski, et on olemas firma, mis müüb rähni kuju, mis kinnitatakse seinale ja mis peaks teisi rähne eemale peletama. Salu OÜ brändi Nirgu veebipoest nirgu.ee leiab tõepoolest kirjurähni kuju rähnide peletamiseks. «Kuna rähnid ei salli teist rähni oma territooriumil, siis aitab elutruu kirjurähni kuju, mis peletab teised rähnid eemale majade seintelt, tuulekastidelt ja kõigi muude objektide lähedusest, kus rähn võib oma tegevusega palju kahju tekitada,» seisab toote kirjelduses.