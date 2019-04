Piiripoodidest ostetakse järjest rohkem tubakatooteid

Tubakatooted on tõusnud SuperAlko Läti kauplustes tootegruppide mõttes käibenumbrilt esiviisikusse. "See on tegelikult väga loogiline, et tubakasegment kasvab, sest Lätis on aktsiisid madalamad,“ sõnas SIA Aldar Latvia juhatuse liige Lauri Uibo. Tema sõnul on sigarettide puhul hinnavahe ligi kümme protsenti, e-sigareti vedeliku puhul aga kohati mitmekordne.

Kui sigarette ostetakse üldiselt alkoholiga kaasa ja üksnes selle pärast kohale ei sõideta, siis e-vedelike puhul on märgata teistsugust käitumismustrit. „Inimesed sõidavad spetsiaalselt selle pärast siia ja päris tihti on poodides näha, et e-vedelikke lastakse tuua kellelgi, kes on alkoholi ostma tulnud. Nad käivad siin ringi nimekiri kaasas, kus kirjas, milliseid e-vedelike ostma peab, sest nad ise ei tea neist sageli midagi,“ kirjeldas Uibo.

„Üllatava uue kategooriana lähevad väga hästi müügiks ka kuumutatava tubaka hiitsid, mida Eestis ametlikult ei müüdagi, aga millel paistab sellegipoolest päris viisakas tarbijaskond olevat. Oleme neid nüüd pea kuu aega müünud ning iga nädalaga ostetakse üha rohkem. Tundub, et Eesti tarbijate seas, kes neid varem kes teab kust hankinud, on sõna ringlema näinud,“ lisas Uibo.