«Tuletoomine on sel aastal mitmes mõttes eriline. Esiteks tähistab see traditsioon 50 aasta juubelit, teiseks läbib see kõiki maakondi, kes hoiavad tuld kaks päeva enda käes,» rääkis Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA teabejuht Sten Weidebaum.