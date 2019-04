Õru rahvas arutles, kuidas kodukandi eluolu parandada

Mõeldi ka selle üle, mida elanikud ise teha saavad, et arenguvajadustele positiivset tõuget anda. Selle võtit nägid kohalolijad ennekõike inimeste teadlikkuse, hoolivuse ja aktiivsuse kasvus, et ka ise võetaks vastutus ümbritseva eest. Omavalitsuselt oodati aga parema teenuse pakkumist, et ametnikud toetaksid elanikke probleemide lahendamisel ja otsiksid aktiivselt võimalusi, mitte ei lükkaks probleeme kõrvale. Samuti arvati, et rahastamisvõimalused ja taotlemine võiks olla arusaadavam ja mitte liigse bürokraatiaga seotud.