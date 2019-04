Vaste-Kuustes meenutati kohalikku Asutava Kogu liiget

Õpetaja Siiri Hommik rääkis kooliperele sellest, mis on Asutav Kogu ja mis on Riigikogu ning räägiti esimestest demokraatlikest valimistest, mis toimusid kui riik oli veel sõjaseisukorras. Eesti riigi esimesed valimised olid tolle aja maailmas tähelepanuväärsed, sest valimisõigus anti ka naistele, mis polnud veel sugugi iseenesestmõistev.

Vallavanem Georg Pelisaar süütas meie kandist pärit kunagise rahvasaadiku mälestuseks sinimustvalge mälestusküünla ja rääkis lastele, et nii omaaegne Asutav Kogu kui Riigikogu praegu olid ja on rahva hääle kandjad ning selleks, et rahvas saaks võimu teostada tuleb kindlasti valimas käia.