Postkastitalgud tulevad taas

“Maapiirkondades levinud grupipostkastid on tihti kohaks, mida ühe ja sama piirkonna elanikud igapäevaselt külastavad. Tinglikult võib nimetada seda ka kogukonna keskuseks, sest tihtipeale asub samas kohas ka küla teadetetahvel,” lausus Omniva jaotusvõrgu juht Jaak Saar, kes kutsus kõiki külakogukondi oma postkaste üle vaatama.

Selleks, et postkastitalgutest osa saada ja kogukonnale kihelkonnavärvides grupipostkast kinkida, peaks talgujuht oma talgud Teeme Ära lehel registreerima ning märkima valitavaks talguliigiks “Postkastitalgud”. Grupipostkasti tellimiseks tuleb täita sooviavaldus Teeme Ära talguveebis: http://www.teemeara.ee/talgujuhile/postkastitalgud/telli.

Seejärel võetakse talgujuhiga ühendust, et leppida kokku, kuidas ja millal postkast üle antakse. Grupipostkaste on 3-, 5- ja 8-kohalisi. Omniva paneb talguteks välja 150 tasuta grupipostkasti.

Loomulikult võib kogukond kokku leppida ka selle, et talgupäeva raames võetakse näiteks terves külas kasutusele spetsiaalselt sellele külale iseloomulikud ühesugused postkastid. “Omniva on rõõmuga abiks kavandite osas soovituste jagamiseks, et postkastid oleksid kõikidele tänapäevastele nõuetele vastavad ning ka igapäevaseks kasutamiseks praktilised ja mugavad,” lisas Saar. Soovitused ja nõuded postkastidele leiab ka Omniva kodulehelt.