Teadustööde lõppvooru pääses neli Kagu-Eesti õpilast

Lõppvooru jõudis 100 uurimistööd 12 maakonnast. Kui veidi enam kui pooled edasi pääsenud tööd on Tallinna ja Tartu koolidest, siis Põlva- ja Võrumaalt pääses edasi kummastki kaks uurimistööd.

Antsla Gümnaasiumi 9. klassi õpilasel Heikko-Hardi Reinholdil valmis praktiline töö „Metsavendlus Eestis: metsavenna punkri ehitamine“, mille juhendaja on Eve Kubi. Heikko-Hardi Reinhold on väga põhjalikult uurinud metsavendade eluolu ning ehitas kodulähedases metsas ise algusest lõpuni valmis metsavennapunkri. Uurimistöös on dokumenteeritud nii isetehtud punkri ehitus kui antud ülevaade sõjajärgsest metsavendlusega seotud ajaloost.