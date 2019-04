Mammastesse plaanitakse pumptracki rattarada

„Eestimaalastest liigub praegu iga kolmas inimene, mida on liiga vähe. Selleks, et jõuaksime järele Põhjamaadele, peab häid teenuseid ja mitmekülgseid liikumisharrastuse viise pakkuv sporditaristu olema kättesaadav,” ütles kultuuriminister Indrek Saar. „Tervisespordikeskuste toetus on jõuline samm, et kõigis Eesti piirkondades tekiks mitmekülgseid võimalusi tervisespordiga tegelemiseks,” lisas minister.