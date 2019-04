Lüllemäele tuleb uus kergliiklustee

Valga vallavalitsuse kodulehel on kirjas, et maanteeamet on välja kuulutanud ehituse hanke, mis avatakse 30. aprillil. Maanteeamet finantseerib Lüllemäe kergliiklustee valmimist 100 000 euroga. Vähemalt sama summa võib kuluda ka Valga vallavalitsusel. Täpne ehituse maksumus selgub peale riigihanke läbiviimist. Vallavalitsuse ülesandeks jääb ka kergliiklustee korrashoiu korraldamine.