Raie mõisapargis tõi kaasa uurimise

18. märtsi Lõuna-Eesti Postimehes kirjutasime, et omavoliline raie mõisapargis nörritas muinsuskaitsjaid. Nimelt on muinsuskaitseameti kinnitusel Otepää vallas asuvas Keeni mõisa pargis nendega kooskõlastamata ja loata tehtud raietöid, millega on tekitatud kahju. Avatud on puuvõrade alused ning rikutud üldist ruumilist ülesehitust maastikupargi osas, eelkõige äärealadel. Ameti teatel jääb nii teadmata, kas puid oleks saanud säilitada vaadete suunamiseks ning ajaloolise pargi ruumilise ülesehituse taastamiseks.