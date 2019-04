Arved Breidaks: talu otsib nii sulast kui peremeest

Eesti lehmad on Euroopa ühed paremad piimaandjad ning meie farmerid nutikad majandajad, kes on suutnud vana Euroopaga konkurentsis püsida. Ent piimanduse tulevik pole sugugi nii klaar kui mineva nädala taevas Lõuna-Eesti kohal. Tööjõupuudus on farmides kui krooniline haigus, mille vastu leiab küll ajutist leevendust, kuid millest päriselt terveneda pole vaat et enam võimalik. Ukrainlaste ja moldaavlastega mehitatakse küll tekkinud augud tööliinides, kuid võõrtööjõud on kui valuvaigisti, mis tõbe ennast ei kõrvalda. Puudus on farmides kõigist, keda robotitega pole võimalik asendada: traktoristid, agronoomid, loomakasvatusjuhid, veterinaarid...