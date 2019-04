Kaks inimest aga saatsid enne pidupäeva valda avalduse, milles teatasid, et loobuvad tunnustusest. Üks neist on vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits. «Tänan teid väga osutatud au eest, kuid soovin Otepää valla medalist loobuda,» kirjutas ta avalduses. «Leian, et ei ole eetiline vastu võtta valla medalit isikul, kes on selle omistamise hetkel vallavolikogu liige.»