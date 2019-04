Ilmuvad "Pokuraamatu" uustrükid

Esimest korda ilmus «Pokuraamat» 1994. aastal. Teos sai kohe ülimalt populaarseks ja sellele on tehtud juba viis kordustrükki.

Rahva Raamat leppis autori pärijatega kokku kolme pokuraamatu avaldamises ning pärast kaheaastast pokuraamatupõuda on populaarne lasteraamat taas poeriiulitel.

«Lisaks «Pokuraamatule» on augustis oodata kordust ka «Pokuaabitsale», mis ilmus aastal 2002. Novembris jõuab lettidele ka kolmas raamat «Pokulood», mis jõudis esimest korda raamatupoodidesse aastal 2004,» ütles Rahva Raamatu kirjastuse juht Rain Siemer.

Idee kirjutada raamat pokudest sündis Valteril keset Võrumaa loodust elades. Pokud on väikesed looduslikud tarnamättad, kes on nii tagasihoidlikud ja vaiksed, et nendest võib lihtsasti mööda astuda.