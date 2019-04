Veini- ja siidrikonkurss otsib Valgamaa parimaid hobitegijaid

Eesti Väikepruulijate Liidu juhatuse liige ja käsitööveini konkursi eestvedaja Tiina Kuuleri sõnul oodatakse mõõtu võtma nii eelmise kui ka varasemate aastakäikude veine ja siidreid. Samuti pole tema sõnul vaja eduka võistlusjoogi valmistamiseks midagi eksootilist, sest ka senised võiduveinid pärinevad meie oma Eesti puuviljadest ja marjadest.

“Kodus tegutsevate Eesti veinimeistrite seas on toorainena kindlaks lemmikuks muidugi õun, millele järgnevad pingereas kõiki värvi sõstrad ja tikrid ning mõnevõrra üllatuslikult ka rabarber. Alles siis tulevad ebatavalisemad toorained. Seega, võiduvõimalusi on palju ja kõigil,” selgitas Kuuler. Ta lisas, et kolmel korral ongi võistluse võitnud just õunaga tehtud joogid, kahel aastal kirss, kahel korral aroonia-sõstar ning ühel aastal roheline sõstar.

“Veinikonkursil osalemiseks on kõige olulisem tahe ja püüdlus. Ka konkursi eesmärk on parandada Eesti veinikultuuri ja tuletada meelde, et välismaistele viinamarjaveinidele ja siidritele on olemas väärikas alternatiiv,” märkis Kuuler. Kuigi läbi aastate on konkursile laekunud kõige rohkem jooke Harju-, Tartu-, Pärnu- ja Saaremaalt, loodab ta tänavu näha ka Valgamaa kodupruulijate põnevat loomingut.

Tänavusel konkursil saavad osaleda vaid hobitegijad, kes pole ametlikud tootjad ja on saatnud oma võistlustööd konkursile hiljemalt enne 21. aprilli. Kõigil Valgamaa koduveini- ja siidrimeistritel, kes võistlusel osaleda soovivad või rohkem infot otsivad, palub Eesti Väikepruulijate Liit endast teada anda aadressil info@evpl.ee.

Konkursil osalemine on lihtne

Kuuler selgitab, et konkursil osalemiseks peab veini- või siidripudeli minimaalne suurus olema 0,5 l ja soovitatavalt peab olema tegu traditsioonilise veini- või šampusepudeliga. “Pudelil peab olema silt, millel on kirjas joogi valmistamise aasta - sealjuures aastanumber, mille päikese all viljad valmisid, mitte pudeldamise aasta. Samuti peab sildil olema kirjas veini või siidri nimi ja veini või siidrikoja või veinisarja nimi, mille autor oma joogile on andnud,” selgitab Kuuler.

Lisaks tuleb märkida ära ka tooraine ning mitme eri tooraine puhul teha seda järjekorras vastavalt osakaalule, alustades suurimast. Kui võimalik, tuleks Kuuleri soovitusel panna kirja ka toote kangus. “Ja kindlasti tuleks panna kirja ka veini kategooria: valge kuiv, valge poolkuiv/poolmagus, valge dessert, punane kuiv, punane poolkuiv/poolmagus, punane dessert, vahuvein, siider,” kirjeldab Kuuler.

Igat konkursile esitatavat veini või siidrit peab olema kaks pudelit, mis peaksid olema pakitud pappkasti. “Ühes kastis võib olla mitu erinevat konkursil osalevat sama valmistaja veini või siidrit, aga sellisel juhul peab iga erineva veini või siidri sordi kohta leiduma kastis eraldi ümbrik, mis sisaldab täpset infot joogi ja selle valmistaja kohta,” märgib Tiina, kelle sõnul tuleks kirja panna autori nimi, aadress, meiliaadress ja telefoninumber.

Pappkasti pakitud pudelid tuleb saata: OÜ Veinivilla nõudmiseni, Nõmme postkontor, Jaama 1, Tallinn 11601. Lõpetuseks on konkursil osalemiseks vaja saata edasi ka sümboolse osalustasu pangaülekannet tõendav dokument. Rohkem infot kõige selle kohta leiab Eesti Väikepruulijate Liidu kodulehelt.

Võistlustulle saadetud jookide hulgast selgitatakse välja parimad 29.juunil Eesti Väikepruulijate Liidu festivalil. Võistluse toetajad on Eesti Sommeljeede Assotsiatsioon, Dansukker ja Cider Mill koos Veinivillaga.