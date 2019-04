Veoki paagist varastati 200 liitrit kütust

Vargus toimus puidutööstus- ja rahvusvaheliste kaubavedude ettevõtte Förmann NT AS territooriumil. Firma juhataja Taavi Nassar ütles, et veok ei viibinud aiaga piiratud alal.

Samas on tema sõnul üsna erakordne, et kütust varastati territooriumilt, millel on ka valvur. «See juhtus taga nurgas. Päris valvuri silma alla see ei jää, aga ikkagi aeg-ajalt teeb territooriumil valvet. Ikkagi päris nahaalne.»