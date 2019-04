Go Bus kaotab ühe Valga ja Tartu vahelise väljumise

Rahvusvaheline Go Busi liin EL319 alustab sõitu Valkast ja väljub Valgast Tartu suunas kell 8 ja 11. Go Bus esitas nüüd aga majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile taotluse liini sulgemiseks alates 1. maist.

Go Busi logistik Henri Pokk ütles, et kommertsalustel ei ole kahjuks võimalik antud liini käigus hoida vähenenud piletitulu tõttu. «Viimase taga on ühest küljest tihedam konkurents rongidega, millel on bussidega sarnastel kellaaegadel väljumised, teisalt ka tasuta ühistransport, mis on maakonnasiseseid reisijaid vähemaks jätnud,» ütles Pokk.