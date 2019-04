Linn pakub pataljonile naftabaasi ala

Esialgu soovisid riigikaitsjad rajada parkla linnaku kõrval asuvale maale. See põrkus aga naabrite vastuseisule, kuna leiti, et rajatis tuleks elumajadele liiga lähedale. Seda arvamust asus toetama ka linnavõim, mispeale riigikaitsjatel esialgseid plaane revideerida tuli. «Peame arvestama linnaelanike soovidega,» tõdes kaitseministeeriumi kaitseinvesteeringute osakonna juhataja Kusti Salm.

Seejärel pandi parkla võimaliku asukohana silm peale endise naftabaasi territooriumile, mis asub Kuperjanovi jalaväepataljonist teisel pool teed. Salm nentis, et selle lahenduse korral kannatab küll pataljoni maa-ala terviklikkus ja ka kulud on plaanitust suuremad, ent head suhted kohalikega on samuti olulised. «Kui valikus on lisainvesteeringute tegemine või linnaelanikega tülliminemine, siis esimene variant on kindlasti mõistlikum.»