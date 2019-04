Galerii: Siidrikoja nurgakivi kapslisse pandi ka värske Postimees

Värske Postimees läks nurgakivi sisse kindla põhjusega. Nõmmann tsiteeris lehes ilmunud lugu, kus oli kirjas see, et rahvahääletuse laiendamiseks nii nagu koalitsioonileppes kirjas on vaja muuta põhiseadust. "Nüüd paneme selle kapslisse ja siis tulevikus saadakse teada, et põhiseadust hakati muutma sellel ajal, kui seda maja ehitati," rääkis ta.