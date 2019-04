Valla suurimate tööandjate palgal on üle miljoni töötaja

Kohtusime mesinikega kohas, kus kõik see mesi purkidesse jõuab – nende mesindustalus. Vastu tuli meile üks ettevõtte Saavaste & Loos Mesi eestvedajaid Siim Saavaste. Ta rääkis, et tema naisevend Eston Loos on veel linnas tööasju ajamas, kuid saabub varsti. See aga ei seganud mesinikul meile uut masinat tutvustamast. Ta sammus uhke aparaadi juurde, tõmbas tõstukiga kastid eest ja näitas värskelt soetatud vurritusliini.