Riigi Kinnisvara otsib Valga riigimajale projekteerimise peatöövõtjat

Aadressil kesk 12 asuva Valga riigimaja puhul on tegemist endise pangahoonega, mis täna on kasutusel büroohoonena. Hoone kuulub Valga 20. sajandi algperioodi esinduslikemate ja olulisemate ühiskondlike hoonete hulka.

Valga riigimajja on kavandatud töökohad ca 130 inimesele. Rekonstrueeritav hoone on 4korruseline ning suletud netopindala on 3330 m2.