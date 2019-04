Algab Eesti esimene pokurahva loendus

Pokud on Edgar Valteri poolt nelja erinevasse raamatusse jäädvustatud tegelased. Inspiratsiooni pokude märkamiseks ja äratundmiseks leidis Valter loodusest endast – tähelepanelik silm leidis ümbritsevas maailmas üles ka varjatud ilu ning olendid. Pokud on meie looduses levinud märgalade püsielanikud ehk tarnamättad.

„Loendajate tegutsemise muudab lihtsamaks see, et pokud pole just eriti suured reisisellid,“ tunnistab Hendrikson. „Pigem eelistavad oma päevakesi koduses lodus veeta ja vaikselt varbaid leotada. Samas on nad siiski väga uudishimulikud ja tahavad teada, et paljud neid siis tegelikult Eestimaa eri nurkades leidub. Oleks ju tore, kui pokurahvas lõpuks ometi teada saaks, kui arvukalt nende suguseltsi mööda Eestit laiali on!“