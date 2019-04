Abipiirivalvur pidas kinni raskes joobes juhi

Sarnaselt abipolitseinikele tegutsevad meil juba mõnda aega ka abipiirivalvurid. Need teenekad mehed on elukutselistele piirikaitsjatele täiendavate silmade-kõrvade rollis. Ja mitte üksnes piiri valvamisel, aga ka muudes turvalisusküsimustes, kirjutab Lõuna prefektuur oma Facebooki-lehel.

Mõni aeg tagasi tegi Kunst abipiirivalvurina teisegi märkimisväärse teo. «Otsisime taga Tallinnas kadunuks jäänud meest, kui Kunst teises Eestimaa otsas Värskas piirkonnas ekslevat võõrast meest märkas. Ta läks kohe mehe jutule ning selgus, et tegu oligi mehega, kelle kadumise pärast lähedased pealinnas suurt südamevalu tundsid,» andsid korrakaitsjad teada.

Abipiirivalvur Kunsti tähelepanelikkus ei jäänud märkamata ka naisel, kelle poega politsei taga otsis. «Ta oli ära päevi, telefon oli väljas, keegi ei teadnud, kus ta on. Minu pojal on tervisehäired ja olin väga mures. Emana tänan teid, et mind hoiti kogu aeg otsingutega kursis, teavitati erinevate kohtade kontrollimisest,» tänas noormehe ema Kunsti.