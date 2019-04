Valgalane kurdab: linn on räpane

Valga elanikust pensionär Maie tõdes, et ei taha enam kodust väljagi tulla. «Tõesti räpasus on igal pool. Ma lihtsalt ei taha enam välja tulla. Kuulen seda teiste käest ka. Näiteks tuuakse, et Läti Valka on puhtam ja selle eest hoolitsetakse. Seal jalutad ja hingel on kohe hea olla. Kui linn on puhas, mõjub see tervisele ka paremini.»