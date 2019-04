Laste ja noorte spordiklubid saavad taotleda tasuta esmaabikohvrit

Benu Apteegi tegevjuhi Kaidi Kelti sõnul on hea tervis noore eduka sportlase alustalaks. “Meil tegutseb Eestis ligi 2000 spordiorganisatsiooni, kus treenivad lapsed ja noored. Tore on näha, et katvus on hea ja paljud tegutsevad väiksemates piirkondades, kus teinekord püsivad need elus ka tänu kohalike treenerite suurele initsiatiivile, et pakkuda lastele vähemalt mingitki võimalust sportimiseks. Loodame, et siinkohal on meie algatus ja korralikult varustatud esmaabikohver noortele sportlastele suureks toeks,“ rääkis Kelt.