Foto läks turistidele kalliks maksma

Mees ja kaks naist selgitasid piirivalvuritele, et olid vaatamata hoiatussiltidele liikunud Venemaa piiriposti juurde, et seal postiga poseerides endale mälestuseks pilte teha. Turistid toimetati piirivalvekordonisse, kus kõigile kolmele määrati piiriribal ebaseadusliku viibimise eest rahalised karistused kogusummas 600 eurot.

Saatse kordoni juht Arvi Suvi nendib, et turistid võtsid arvukatest, hästi silma paistvatest ja mitmesse keelde dubleeritud hoiatussiltidest hoolimata riski seadusest ja keelust mööda vaadata ning Venemaa piiriposti kallistama minna. "Igal sellisel keelust ja hoiatusest üle astumisel on paraku aga oma hind ning piiriäärsel alal liikujal tuleb mõista, et sinna paigaldatud hoiatussildid ja-viidad on seal siiski põhjusega," selgitas Suvi.