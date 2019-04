Küsitlus: Mida arvate uue valitsuse ministrikandidaatidest?

MARGIT LAIL,

kirikuõpetaja

«Põhjusel, et on paastuaeg, olen enam süvenenud vaimulikesse sügavustesse ja sestap pean tunnistama, et pole väga huvitunud poliitilistest arengutest. Olen üldjoontes kursis, et kolmikliit on sõlminud leppe ja kinnitanud ministrikandidaadid. Tean, et nende võimalike ministrite seas on tuttavaid ja uusi tegijaid. Hoiduksin hinnangute andmisest ette ruttavalt. Tahaksin, et meie pisikeses riigis tunneks iga inimene oma võimeid ja vastutust oma kohal ja et oleks julgust tunnistada oma võimetust või eksimusi. Minu silmis on võim kõigepealt vastutus ja oma rahva teenimine. Seda loodaks kogeda ja selle pärast palvetan.»

Oliver Loode FOTO: Erakogu

OLIVER LOODE,

MTÜ Põlisrahvaste Arengu Keskuse tegevjuht (Elurikkuse Erakond)

«Tegemist oleks taasiseseisvunud Eesti võhiklikema valitsusega, seda eelkõige EKRE kandidaatide tõttu. Martin Helme rahandusministrina oskab seal ilmselt vaid laamendada ja Eesti mainet rikkuda. Mart Helme siseministrina on oht õigusriigile, kuna viib politsei ideologiseerimiseni. Sügavalt kahju, et tulevase valitsuse pädevaim liige Jüri Luik otsustas räpase mänguga kaasa minna. Leian, et iga valitsuse liige, sõltumata oma isiklikest motiividest, on kaasvastutav selle allakäigu eest, mida see valitsus Eesti Vabariigile paratamatult põhjustab.»

Aivar Nigol FOTO: Arvo Meeks

AIVAR NIGOL,

endine omavalitsusjuht (Reformierakond)

«Uudistest on läbi käinud erakondade poolt esitatud ministrikandidaatide nimed. Heites pilgu nimekirjale, jääb esmalt silma see, et naiste osakaal valikus on vägagi väike. Võrrelduna eelmise valitsuskabinetiga, kuhu kuulus viis naisministrit, on välja pakutud koosseisus üksnes kaks naisterahvast.

Kahe n-ö valitsuskogemusega erakonna ministrikandidaatide suhtes suuri küsimärke ei ole, kuna esindatud on nii varasema riigikogu kui ka ministritöö kogemusega kandidaadid. Sotsiaalvaldkond on üks keerulisemaid ja raskemaid vastutusalasid, mille kandidaadi osas väikesed kõhklused küll on. Rahvastikuministri koha taasloomine on positiivne samm, sest Eesti demograafiline olukord ja vananev rahvastik on meile suureks väljakutseks. Küsimuseks on, kas ja kuidas suudab vastne rahvastikuminister pakkuda rahvastikuküsimustes uusi lahendusi.

Kolmanda osapoole EKRE puhul on jätkuvalt üleval palju küsimärke. Milline saab olema nende nägu ja tegu valitsuses, sellele annab vastuse aeg. Samas arvan, et nende mehitada oleva väliskaubandus- ja IT ministri ametikoht on vajalik ja kasulik Eesti kuvandile ja majandusele.»

Ivo Pill FOTO: Arvo Meeks

IVO PILL,

kirikuõpetaja (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond)

«Kõigepealt – juhust kasutades saadan uutele ministrikandidaatidele oma palavaimad tervitused. Uued inimesed ja tuntud figuurid poliitikas, etteaimatavad ja veel teadmata, kuidas toime tulevad... Kui ma teid ei usaldaks, siis teeniksid mind edasi ühed ja samad tegelased. See oleks kole, nagu õudusdraama «Igavene küünlapäev». Poliitikute vaheldumine ongi demokraatia kindlaim tunnus.