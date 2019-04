Millist hooldust vajab talveunest ärkav jalgratas?

Rattasõprade rõõmuks on ilmad juba piisavalt kuivad ja soojad, et auto või bussi asemel jalgrattaga liiklema asuda. Kui aga ratas pika talve keldris või garaažis seisnud on, vajab ta enne tänavatele vurama minemist korralikku ülevaatust ja turgutavat hooldust. Hawaii Expressi Kristiine keskuse rattapoe juhataja Alvar Kanepi annab nõu, millele ratta hoolduse juures tähelepanu pöörata.