Valga motoklubi eestvedaja Einar Petersoni sõnul on motokross küllaltki palju raha nõudev ala, ent sellele toetajaid leida on keeruline. Samas ütles ettevõtja, et Valga külje all asuva Jaanikese motokeskuse elluäratamine tooks piirkonnale palju majanduslikku kasu.