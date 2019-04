Algas Eesti esimene pokurahva loendus

«Edgari soov oli oma loomingu kaudu lähendada meid loodusega, panna märkama elu ja karaktereid, kellest muidu võhiklikult mööda jalutaksime. Pokud on sellest parim näide. Edgar võttis meile niivõrd tuttavad märgalade rohumättad ja muutis nad elavateks tegelasteks, kes oma elu elavad,» sõnas Võru- ja Põlvamaa piiril asuva Pokumaa juht Nele Hendrikson. «Samal eesmärgil oleme otsustanud Edgari juubelit tähistada üle-eestilise pokude loendusega.»

«Loendamise muudab lihtsamaks, et pokud pole just eriti suured reisisellid,» tunnistas Hendrikson. «Pigem eelistavad nad oma päevakesi koduses lodus veeta ja vaikselt varbaid leotada. Samas on nad siiski väga uudishimulikud ja tahavad teada, paljud neid Eesti eri nurkades leidub.»