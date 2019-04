Legendaarne kauplus ärkas uuele elule

Nüüd koondusid kauplusesse Põlva poed Meister ja Univermag, mis tegutsevad ühise juhtimise all. Uus pood kuulub Coopi firmamärgi alla. «Meil oli Põlvas kaks kattuva sortimendiga kauplust. Mõistlik oli need kokku viia ning tuua kesklinna,» põhjendas Coop Põlva juhatuse esimees Kristo Anderson.

Kui aastakümneid tagasi pakuti Kajaka-nimelises poes toidukraami, siis nüüd on müügil hobi- ja aianduskaup. Kalameestele pakutakse uudistootena ka elussööta. Kaupluse juhataja Kaja Mikson on rõõmus, et kaubale on ohtralt ruumi.