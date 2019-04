Avalik konkurss Otepääl tekitab suuri lahkhelisid

Otepää kesklinna plaanitav spaahotell ja kesklinna arhitektuurikonkurss on mõnegi arhitekti murelikuks muutnud. Kui arhitekt Uko Künnapi hinnangul on tegu fiktiivse konkursiga ning arhitektide liitki taunib võistlust, siis vallavanem Kaido Tambergi sõnul on tegu nõuetekohase kõigile avatud konkursiga.