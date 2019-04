Galerii aruteluõhtult: mis on Valga maakonna omapära Euroopas?

Margus Lepik tõi välja, et Valga/Valka taolisi linnasid on vaid kaheksa ja selliseid, mis on varem olnud üks, aga riigipiiriga eraldatud, polegi. See on meie eripära, mille võiks tugevalt esile tuua. «Kõige suurem kasu, mida ma Euroopa kultuuripealinnast näen, on tuntuse tõstmine ja inimeste liikuma panemine,» ütles ta.

«Lõunaeestlased ja ja eestlased üldse peaksid aru saama, kui pagana heas kohas me elame,» ütles eile Lauri Õunapuu. «Me räägime mingist arengust, et peame jõudma mingile tasemele. Aga see tase on siin just siin. Itaalias, Rootsis, neil pole alles sellist pärimuskultuuri kui meil. Meil on vanu laule, mis meil on kõik üles kirjutatud ja mida maapiirkonna inimesed mäletavad. See on selline kultuur, mida me ei tunneta, aga mis on olemas. Me hullult tahame olla suurte härrade moodi, aga me ise oleme need härrad. Aga me ise ei tunneta seda.»