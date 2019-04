Täna algavad Eesti Toidupanga toidukogumispäevad üle Eesti

Kampaaniaga on seekord liitunud valitud Prisma, Rimi, Selveri, Coop’i ja Maxima toidupoed. Toitu saab annetada poodides reedel 13.00-19.00 ja laupäeval 12.00-19.00, kuid esineb ka erandeid. Annetustena on oodatud kaua säiliv ehk „parim enne“ -tüüpi toidukaup, näiteks konservid, toiduõli, purgisupid, kuivained, hommikusöögihelbed, pudrumaterjal. Ka moosid, mahlad, pähklid, rosinad ning tervislikud maiustused on oodatud.

Igapäevaselt teeb Toidupank koostööd firmadega, et päästa kaubandusest ja tootmisest see toit, mida mingil põhjusel müüa ei ole võimalik ning jagab selle abivajajatele. Toidukogumispäevad, aga, on üle-eestiline toidupankade heategevusaktsioon, mis annab just eraisikutele võimaluse aidata kohalikke puuduses elavaid peresid. Tänavu toimuvad toidukogumispäevad juba 10. aastat järjest.